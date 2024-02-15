Российские десантники взяли опорник ВСУ вблизи Артемовска МО: десантники взяли опорный пункт ВСУ западнее Артемовска в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Забайкальские десантники взяли опорный пункт ВСУ западнее Артемовска в ДНР, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. В ведомстве отметили, что огонь по опорному пункту ВСУ велся прямой наводкой осколочно-фугасными боеприпасами при корректировке с БПЛА.

Бронегруппа парашютно-десантного батальона на БМД-2К-АУ отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии, получив задачу на уничтожение группы пехоты в опорном пункте к западу от Артемовска, под покровом темноты оперативно выдвинулась в заданный район для уничтожения указанных целей, — рассказали в ведомстве.

Ранее вертолет Ка-52 ВКС России уничтожил взводный опорный пункт украинских войск на Купянском направлении. Минобороны уточнило, что после применения авиационных средств поражения с кабрирования летчики выполнили противоракетный маневр, отстрелили тепловые ловушки и вернулись на аэродром базирования.

До этого польский генерал Леон Коморницкий заявил, что Украина и Запад находятся в критическом положении из-за ситуации в зоне СВО. По его словам, у Киева нет ни малейших шансов вернуть Крым, поскольку в случае наступления ВСУ на полуостров «русские сравняют их с землей». Генерал предположил, что успехи России на фронте сильно сказываются на настроениях в украинской армии.