Российские десантники уничтожили танк ВСУ на Запорожском направлении

Фото: МО РФ

Российские воздушно-десантные войска уничтожили танк украинских сил на Запорожском направлении, передает РИА Новости. Помогли его обнаружить бойцы армейского спецназа «Осман».

Танк противника выявили и отследили с помощью беспилотного летательного аппарата. Получив координаты машины, российские десантники выпустили управляемую противотанковую ракету, попавшую точно в цель. После прямого попадания произошел взрыв боеприпасов внутри танка, в результате чего бронетехника была уничтожена.

Ранее начальник пресс-центра войск ВС России «Восток» Олег Чехов сообщил, что подразделения группировки при поддержке артиллерии сорвали попытки провести ротацию подразделений Вооруженных сил Украины около Угледара и Новодонецкого в ДНР. По словам офицера, также в районе села Приютного в Запорожской области артиллерия ликвидировала разведгруппу ВСУ. Он добавил, что на Южно-Донецком направлении под авиационными, ракетными и артиллерийскими ударами противник потерял до 140 военнослужащих.

Также Минобороны РФ доложило, что военнослужащие Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения ликвидировали несколько групп бойцов ВСУ к северу от Артемовска. Ведомство уточнило, что, получив данные разведки, расчет 30-миллиметрового станкового гранатомета АГС-17 «Пламя», располагавшийся в одном из многоэтажных домов в северо-западной части города, открыл огонь по украинским военным.