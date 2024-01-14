Российские десантники уничтожили словацкую гаубицу в зоне СВО

Гаубица Zuzana 2, поставленная Вооруженным силам Украины из Словакии, уничтожена десантниками ВС РФ с помощью беспилотников в ночь на 14 января, пишет Telegram-канал «Архангел спецназа Z». На кадрах видно, как в результате попадания боеприпаса происходит взрыв. На каком направлении фронта была уничтожена зарубежная военная техника, не уточняется.

«Иксоводы ВДВ» этой ночью вычислили и уничтожили подарок от Словакии, а именно самоходную артиллерийскую установку Zuzana-2. Никто не спрячется — всех найдем, — отмечают авторы канала.

Ранее 14 января стало известно, что ВСУ потеряли словацкую гаубицу Zuzana-2 на Херсонском направлении. Кроме того российские войска нанесли удар по складу авиационных боеприпасов ВСУ на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.

Также расчет разведывательного БПЛА соединения ВДВ ВС РФ обнаружил на правом берегу Днепра два танка ВСУ и скорректировал их поражение «Ланцетами». Военная техника противника была вычислена дронами Zala.