Российские десантники уничтожили на правом берегу Днепра боеприпасы и ГСМ

Фото: ХК СКА

Артиллерийские расчеты воздушно-десантных войск уничтожили полевой склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) и склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу реки Днепр в Херсонской области, сообщили представители Министерства обороны России журналистам. По информации ведомства, российские артиллеристы вели огонь на расстоянии до 20 километров от позиций противника.

В ходе активных военных действий на направлении в Херсонской области в зоне специальной военной операции артиллерийские расчеты 152-миллиметровых буксируемых гаубиц 2А65 «Мста-Б» из состава артиллерийского соединения воздушно-десантных войск, входящего в группировку войск «Днепр», успешно уничтожили склад ГСМ и склад боеприпасов ВСУ, расположенные на противоположном берегу Днепра, — отметили в Минобороны РФ.

Ранее танкисты 6-й общевойсковой армии, дислоцированной в «Западной» группировке войск, успешно уничтожили замаскированный наблюдательный пункт ВСУ на Купянском направлении, сообщили представители Министерства обороны России. В ведомстве подчеркнули, что координаты противника были получены от разведчиков-корректировщиков.