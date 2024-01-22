Российские десантники уничтожили два миномета ВСУ Бойцы ВДВ уничтожили в островной зоне Днепра Херсонской области два миномета ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Минометные расчеты Воздушно-десантных войск России уничтожили два миномета Вооруженных сил Украины (ВСУ) в островной зоне реки Днепр в Херсонской области. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства обороны России.

В рамках контрбатарейной борьбы в направлении Херсона в зоне проведения операции Вооруженных сил России (ВСР) расчеты 120-миллиметровых минометов из состава воздушно-десантных войск, входящих в группировку «Днепр», подавили и уничтожили две минометные позиции ВСУ в островной зоне дельты реки Днепр, — отметили в Минобороны.

Согласно сообщению, артиллеристы-минометчики вели стрельбу с закрытой огневой позиции. Обнаружение позиций минометов противника и корректировку огня осуществляли с использованием средств воздушной разведки подразделений беспилотной авиации.

Ранее сообщалось, что подразделения десанта из Костромы уничтожили украинскую БМП из противотанкового комплекса «Корнет» в районе Артемовска с рекордной дистанции в 7800 метров. Поразить цель с такого расстояния удалось при помощи новейших прицелов. Вторую украинскую боевую машину пехоты уничтожили расчеты артиллерии ВДВ.