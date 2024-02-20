Российские десантники штурмом взяли опорник ВСУ на Артемовском направлении МО: десантники штурмом взяли опорный пункт ВСУ на Артемовском участке

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Костромские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении в Донбассе, сообщили РИА Новости в Минобороны. В ходе воздушной разведки позиций ВСУ десантники обнаружили положение основных огневых точек и укрытий противника со скоплением пехоты.

На Артемовском направлении штурмовые подразделения костромских десантников из состава Южной группировки войск, продолжая улучшать положение российских подразделений по переднему краю, штурмом овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска, — рассказали в оборонном ведомстве.

Ранее ВС России уничтожили пункт управления бригады Вооруженных сил Украины, созданный по стандартам НАТО специально для контрнаступления. Военнослужащие украинского подразделения обучались в западных странах, бригаду укомплектовали иностранным вооружением и техникой.

Минобороны России информировало о поражении пункта управления 31-й механизированной бригады 18 февраля. Помимо него, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией были ликвидированы склады горючего и боеприпасов, а также живая сила и военная техника ВСУ в 128 районах ДНР.

До этого командир инженерного взвода с позывным Усман заявил о технике плотного минирования, которую использовали ВСУ перед отступлением из Авдеевки. По словам офицера, в ход пошли боеприпасы как советского, так и натовского производства.