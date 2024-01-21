Российские десантники сбили украинскую «Фурию» на Херсонском направлении МО: бойцы ВДВ сбили дроны ВСУ «Валькирия» и «Фурия» на Херсонском направлении

Фото: МО РФ

Подразделения ПВО российских десантников сбили два разведывательных украинских беспилотника на Херсонском направлении, сообщила РИА Новости пресс-служба Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что это были украинские дроны «Валькирия» и «Фурия».

Как только дежурные средства засекают вражеские беспилотники у наших позиций, расчеты ПВО соединений ВДВ, в составе расчетов ПЗРК «Верба» и экипажей ЗРК «Стрела-10М», берут цели на сопровождение и пусками ракет уничтожают вражеские БПЛА. Таким образом были сбиты средствами ПВО два разведывательных БПЛА ВСУ «Валькирия» и «Фурия», — пояснили в министерстве.

Ранее полковник в отставке Михаил Тимошенко предупредил, что атаки украинских беспилотников на пороховые заводы в России могут привести к серьезным авариям. По его словам, при таких налетах возможна утечка токсичной азотной кислоты. Кроме того, подчеркнул военный, в результате удара могут загореться легко воспламеняемые химикаты.

19 января сообщалось о попытке Вооруженных сил Украины атаковать дроном Тамбовский пороховой завод в городе Котовске. Предположительно, целью стал один из цехов, где смешивают продукцию. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на Клинцевской нефтебазе произошло возгорание резервуаров после попытки атаки украинского беспилотника. По его словам, БПЛА самолетного типа был подавлен средствами РЭБ Министерства обороны РФ. При уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию нефтебазы.