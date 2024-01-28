Российские десантники сбили три «Бабы-яги» МО: десантники сбили три беспилотника «Баба-яга» на Херсонском направлении

Фото: МО Украины

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) десантных войск России успешно сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) типа «Баба-яга» на Херсонском направлении, сообщили журналистам представители Министерства обороны РФ. По данным ведомства, при обнаружении вражеских беспилотников в районе своих позиций бойцы ПВО приступили к сопровождению и уничтожению целей при помощи управляемых ракет.

При обнаружении дежурными силами вражеских беспилотников у наших позиций расчеты ПВО соединения ВДВ в составе расчетов ПЗРК «Верба» и экипажей ЗРК «Стрела-10М» берут цели на сопровождение и пусками ракет уничтожают вражеские БПЛА. Таким образом были сбиты средствами ПВО три БПЛА ВСУ со сбросами типа «Баба-яга», — заявили в Минобороны.

Подразделения ПВО в составе группировки войск «Днепр» регулярно осуществляют боевое дежурство для защиты частей и подразделений своего соединения от возможных атак из воздуха. Это позволяет им предотвращать приближение вражеских беспилотников к своим позициям и эффективно защищать личный состав и технику от атак с воздуха.

Ранее Минобороны сообщило, что на Купянском направлении расчет гаубицы Д-30 из артиллерийской группировки 1-й гвардейской танковой армии «Запад» нанес точный удар, уничтожив замаскированный блиндаж, в нем находился командный центр ВСУ. Согласно информации ведомства, беспилотные летательные аппараты оперативно передают координаты обнаруженных целей на пункт управления артиллерией, что позволяет улучшить точность и эффективность огня.