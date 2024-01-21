Российские десантники сбили под Херсоном два беспилотника ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) российских десантников, включенных в состав группировки войск «Днепр», успешно сбили два разведывательных беспилотника украинских вооруженных сил на Херсонском направлении, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. В операции были задействованы расчеты ПВО, включая ПЗРК «Верба» и ЗРК «Стрела-10М».

Как только дежурные средства засекают вражеские беспилотники у наших позиций, расчеты ПВО соединений ВДВ, в составе расчетов ПЗРК «Верба» и экипажей ЗРК «Стрела-10М», берут цели на сопровождение и пусками ракет уничтожают вражеские БПЛА. Таким образом были сбиты средствами ПВО два разведывательных БПЛА ВСУ «Валькирия» и «Фурия», — заявил представитель Минобороны.

Отмечается, что подразделения ПВО российских десантников осуществляют боевое дежурство для защиты от возможных воздушных угроз и разведывательных действий противника. Они активно предотвращают приближение вражеских беспилотников к своим позициям и успешно противостоят их деятельности в воздушном пространстве.

Ранее в Минобороны сообщили о рекорде, установленном десантниками из Костромы. Они уничтожили украинскую БМП из противотанкового комплекса «Корнет» в районе Артемовска с дистанции 7800 метров. В ведомстве добавили, что военным удалось поразить цель с такого расстояния при помощи новейших прицелов.