Российские бомбардировщики лишили ВСУ командного пункта под Купянском МО РФ: Су-34 ударили по командному пункту ВСУ на Купянском направлении

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Бомбардировщики Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли удар по командному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении б, сообщили в Министерстве обороны РФ. При ударе использовались бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) В оборонном ведомстве уточнили, что в ходе миссии бомбардировщики сопровождали истребители Су-35.

Звено бомбардировщиков Су-34 в сопровождении истребителя Су-35С выполнили взлет с аэродрома базирования и нанесли бомбовый удар по командному пункту и живой силе ВСУ. Экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары не входя в зону поражения ПВО противника, — говорится в сообщении.

После выполнения задания группа вернулась на аэродром базирования. Разведка доложила, что цель была успешно поражена.

Ранее сообщалось, что российские силы уничтожили пункт управления бригады ВСУ, созданный по стандартам НАТО специально для контрнаступления. Военнослужащие подразделения противника обучались в западных странах, бригаду укомплектовали иностранным вооружением и техникой.

Кроме того, военнослужащие ВС РФ в течение суток сорвали восемь попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении. Уничтожены 14 пунктов временной дислокации противника, также противник потерял четыре пункта управления беспилотной авиацией и два полевых склада боеприпасов.