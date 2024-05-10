Российские бойцы устроили салют в честь Дня Победы в зоне СВО ВС РФ на Запорожском направлении устроили салют в честь Дня Победы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В честь Дня Победы операторы беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил России провели акцию на Запорожском направлении, сообщает РИА Новости. Они сбросили георгиевские ленты над городом Никополем, а в ночном небе над Запорожьем устроили праздничный салют.

В отличие от украинской стороны, мы не атакуем гражданские объекты и не терроризируем мирных жителей, имея полный доступ по воздуху над городами в их тылу. Мы знаем, что жители Запорожья почитают память о победе над фашистской Германией, — говорится в сообщении.

Ранее операторы беспилотных летательных аппаратов из отряда «Буревестник» Добровольческого корпуса группировки войск «Юг» использовали дрон для отправки ВСУ поздравлений с христианским праздником Пасхи. Также было опубликовано видео, на котором дрон приближается к украинским позициям и сбрасывает поздравительные буклеты.

Заместитель командира отряда по военно-политической работе, известный под позывным Искандер, сообщил, что украинские военные, которые прочитают поздравления, должны задуматься, кто есть истинный враг.