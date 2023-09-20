Российские бойцы уничтожили лодку с военными ВСУ под Херсоном

Фото: МО Украины

Российские военнослужащие уничтожили лодку Вооруженных сил Украины (ВСУ) с личным составом на херсонском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. В лодке находились четверо украинских военных. Удар по ним нанесли бойцы группировки войск «Днепр».

Уничтожены: лодка противника с четырьмя военнослужащими ВСУ, 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, пять военнослужащих ВСУ уничтожены, 2 ранены, — сказал собеседник агентства.

Также сообщается об ударе по позициям ВСУ в районе херсонских островов на Днепре. Ликвидировано шесть бойцов противника.

Еще один удар нанесен по месту временной дислокации одного из подразделений ВСУ на каховском направлении. Уничтожено 13 солдат ВСУ, семеро ранены. Из строя выведены три автомобиля.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки «Центр» Вооруженных сил России ликвидировали штурмовиков спецбригады ВСУ «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) на Краснолиманском направлении. Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 50 человек.