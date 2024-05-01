Российские бойцы уничтожили ангар с техникой ВСУ Подпольщик Лебедев: ВС России поразили ангар с техникой ВСУ под Николаевом

Фото: МО РФ

ВС России уничтожили ангар с военной техникой Вооруженных сил Украины, рассказал координатор местного подполья Сергей Лебедев. По его словам, склад находился в селе Дмитровка Николаевской области, передает РИА Новости. Минобороны РФ эти данные не подтверждало.

Очаков и прилегающая территория получили немного обстрелов. В Дмитровке попали в ангар с техникой. Местные каналы пишут, что «там ничего не было», но мы не сильно в это верим: то, чего «не было», вывозили грузовиками, — отметил Лебедев.

Подпольщик также сообщал, что ВС России ликвидировали 14 иностранных наемников в результате удара по Николаеву. По его словам, были ранены восемь военных, они находятся в госпитале в микрорайоне Намыв. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По словам Лебедева, жители Николаева рассказывали о появлении в городе граждан Канады, США и других стран. Они располагались в отелях «Ривьера» и «Хелен». По информации подполья, удар нанесли именно по этим гостиницам. После этого к отелям приехали машины скорой помощи, а подъезды к зданиям заблокировали военные и Служба безопасности Украины.

Также подпольщик заявил об ударе Вооруженных сил России по штабу ВСУ в районе площади Куликово Поле в центре Одессы. По данным Лебедева, местные слышали минимум три взрыва, спустя некоторое время на месте прилетов было замечено много карет скорой помощи. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.