Российские бойцы сорвали семь ротаций ВСУ на Южно-Донецком направлении

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

В минувшие сутки российские военнослужащие сорвали семь попыток ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении, сообщил РИА Новости руководитель пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев. Также за этот отрезок времени были уничтожены украинская станция радиоэлектронной борьбы и три пункта управления дронами.

За сутки пресечены семь попыток противника провести ротацию в районах Новомихайловки, Водяного, Углесборочной, Старомайорского и Золотой Нивы, — рассказал военный.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие группировки «Восток» сорвали восемь попыток украинских войск провести ротацию сил на Южно-Донецком направлении. При этом ВСУ потеряли до 90 военнослужащих убитыми и ранеными.

До этого глава пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские военнослужащие уничтожили более 250 солдат, два танка и гаубицу ВСУ на Краснолиманском направлении. Столкновения произошли в районе Торского участка и Серебрянского лесничества. По словам Савчука, там мотострелковый полк при поддержке артиллерии поразил штурмовые группы 44-го стрелкового батальона ВСУ и 5-й бригады нацгвардии страны.