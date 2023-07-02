Российские бойцы предложили ВСУ сложить оружие в ЛНР

Военные 2-го Армейского корпуса Южной группировки войск призвали украинских солдат сложить оружие под Белогоровкой в Луганской Народной Республике, об этом рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным «Бага». Он добавил, что после этого они смогут вернуться к своим женам и детям.

Не хотим, чтобы они брали в руки оружие, все-таки правительство их фашистское заставляет народ. Так что, пользуясь моментом, хочу сказать, чтобы они сложили оружие и вернулись к своим женам и детям домой, — сказал «Бага».

Американская журналистка Натали Моррис заявила, что Киев напрасно отправляет своих солдат на захват территорий, население которых хочет быть с Россией. При этом без поддержки Москвы народ Донбасса снова будут терроризировать, отметила она.

Что касается Москвы, то у нее нет другого выбора, считает журналист. Если Россия уступит эти территории, снова начнутся атаки на Донбасс, заключила она.

Донецкая и Луганская народные республики провозгласили себя суверенными государствами по итогам референдумов о статусе регионов в мае 2014 года. В сентябре 2022 года они провели референдумы о вхождении в состав России. Идею поддержали в ДНР 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%.