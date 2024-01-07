Российские бойцы помешали ВСУ провести ротацию сил в ДНР Минобороны: ВС РФ сорвали восемь ротаций ВСУ на Южно-Донецком направлении

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Российская группировка войск «Восток» сорвала восемь попыток ротации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. Он отметил, что потери украинцев составили свыше 90 бойцов убитыми и ранеными.

Ударами бомбардировочной авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены пункты временной дислокации, опорные пункты и места сосредоточения живой силы 79-й десантно-штурмовой и 23-й механизированной бригад ВСУ в районах Новомихайловки, Константиновки и Владимировки, а также 128-й бригады территориальной обороны в районе Старомайорского. В течение суток пресечены восемь попыток противника провести ротации боевиков в этих районах, — рассказал Гордеев.

Он добавил, что россияне уничтожили склад боеприпасов и пункт управления беспилотными летательными аппаратами противника, 16 долговременных точек ВСУ, две боевые бронированные машины и шесть пикапов.

До этого Гордеев заявил, что украинские войска предприняли пять попыток атак на позиции ВС РФ в районе Новомихайловки. Они были отражены бойцами мотострелковых подразделений армии России при поддержке артиллерии и авиации. Отмечается, что после отражения атак Вооруженные силы России нанесли удары по противнику в районах Угледара и Урожайного.

Кроме того, глава пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук сообщал, что российские военнослужащие уничтожили два танка и гаубицу ВСУ на Краснолиманском направлении. Столкновения произошли в районе Торского участка и Серебрянского лесничества.