Российские бойцы получат «убийцу» американской винтовки Barrett «Ростех»: бойцы в зоне СВО скоро опробуют модернизированную винтовку МЦ-572

Фото: МО РФ

Специалисты холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») модернизировали перспективную крупнокалиберную винтовку МЦ-572, известную как «убийца» американской Barrett, сообщили в пресс-службе холдинга на международной выставке вооружений World Defense Show 2024. Специалисты улучшили эргономику оружия после испытаний, военнослужащие в зоне СВО получат ее в ближайшее время, передает ТАСС.

В настоящий момент снайперская винтовка проходит испытания, проверяется ее работоспособность в различных условиях эксплуатации. В ходе проведения испытаний было принято решение о незначительной корректировке конструкции винтовки с целью улучшения ее эргономики, — подчеркнули в агентстве.

В августе прошлого года в холдинге рассказали, что МЦ-572 на сравнительных испытаниях превзошла американскую Barrett по точности в четыре раза. Из Barrett удалось пять выстрелов уложить в круг шесть сантиметров, из МЦ-572 — 1,5 сантиметра.

Ранее в Сети появились кадры работы снайперов Донецкого армейского корпуса в зоне проведения СВО. На кадрах видно, как российские военнослужащие мастерски ликвидируют солдат противника, используя винтовки с тепловизионными прицелами.

Позднее в Минобороны России объяснили, что снайперы Вооруженных сил РФ применяют специальные маскхалаты, необходимые для маскировки своей позиции при выполнении боевых задач. Отмечается, что маскхалаты выбираются в зависимости от рельефа. Стрельба осуществляется с расстояния от 150 метров до двух километров, в некоторых случаях снайперам приходится сидеть неподвижно от нескольких часов до нескольких суток.