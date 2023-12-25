Российские бойцы отразили две атаки и ликвидировали до сотни бойцов ВСУ Бойцы группировки «Центр» отразили атаки 12-й бригады «Азов» и 63-й бригады ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Подразделения российской группировки войск «Центр» отразили две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и 63-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. По его словам, потери противника составили до 100 военнослужащих.

В районе Торского участка и Серебрянского лесничества подразделения мотострелковой бригады при поддержке артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов». Потери противника составили до 100 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожен один беспилотный летательный аппарат, — рассказал военный.

Он также сообщил, что штурмовая и армейская авиация группировки нанесла удары по районам сосредоточения живой силы и местам скопления техники украинских войск у населенного пункта Червоная Диброва в ЛНР.

Ранее Савчук рассказал, что российские военнослужащие уничтожили более 250 солдат, два танка и гаубицу ВСУ на Краснолиманском направлении. Столкновения произошли в районе Торского участка и Серебрянского лесничества. По словам Савчука, там мотострелковый полк при поддержке артиллерии поразил штурмовые группы 44-го стрелкового батальона ВСУ и 5-й бригады Нацгвардии Украины.

Минобороны РФ также сообщало, что ВСУ на Краснолиманском направлении СВО потеряли до 250 военнослужащих и два автомобиля. Кроме того, ВС России отразили атаку штурмовой группы 60-й механизированной бригады украинской армии в районе населенного пункта Ямполовка в ДНР.