Российские беспилотники закидали гранатами группу пехоты ВСУ МО РФ: десантники ЮВО уничтожили группу пехоты ВСУ близ Артемовска

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) воздушно-десантных войск из состава российской группировки «Юг» путем сброса гранат уничтожили группу украинской пехоты на западе от Артемовска в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Министерстве обороны РФ. Там отметили, что подобным образом ежедневно ликвидируют десятки украинских бойцов и несколько единиц техники.

Подразделение БПЛА десантников из Бурятии при помощи квадрокоптера путем сброса ВОГов уничтожило группу пехоты ВСУ к западу от Артемовска, — рассказали в оборонном ведомстве.

До этого Министерство обороны РФ опубликовало видео работы операторов FPV-дронов группировки войск «Запад». На кадрах видно, как бойцы подготавливают беспилотник, выходят на позицию и запускают аппарат в небо. При этом военнослужащие используют VR-очки. По данным российского военного ведомства, это позволяет оператору лучше ориентироваться в пространстве.

Также российские десантники из состава группировки войск «Днепр» ранее уничтожили три моторные лодки с десантом ВСУ у правого берега реки Днепр на Херсонском направлении. Оператор дрона навел его на одну из лодок, а помощник корректировал полет, обеспечивая точное попадание. Поразить цель удалось с первой же попытки.