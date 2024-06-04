Российские «Бастионы» нанесли точный удар по наземным целям ВСУ Минобороны РФ: комплексы «Бастион» Черноморского флота поразили позиции ВСУ

Фото: МО РФ

Береговой комплекс «Бастион»

Береговые ракетные комплексы «Бастион» Черноморского флота успешно ударили по наземным целям Вооруженных сил Украины, передает ТАСС сообщение пресс-службы Минобороны РФ. По информации ведомства, было подтверждено поражение назначенных объектов.

Расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» Черноморского флота в ходе боевого дежурства нанесли удар по выявленным объектам ВСУ на территории Украины, — говорится в сообщении.

Расчеты комплексов «Бастион» после получения координат выдвинулись на позиции, уточнили в МО. После этого были выполнены пуски крылатых ракет.

Ранее российское оборонное ведомство объявило, что в районах населенных пунктов Новый и Константиновка Донецкой Народной Республики подразделения Южной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 67-й бригады теробороны. Таким образом ВС РФ улучшили положение по переднему краю.

До этого депутат Госдумы Виктор Водолацкий рассказал, что более 70 бойцов украинской армии сдались в российский плен в ходе боев за село Берестовое. Потери Вооруженных сил Украины в боях за населенный пункт превысили 1,5 тысячи человек, констатировал политик.