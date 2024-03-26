Российские авиабомбы «причинили боль» ВСУ: новости СВО на утро 26 марта

Фото: МО РФ

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34

Российские планирующие авиабомбы показали свою эффективность в зоне спецоперации и стали настоящим «источником боли» для ВСУ, сообщил американский YouTube-канал Defense TV. Дальность их полета может достигать 70 километров, поэтому они стали «особенно пугающими» для украинских военных.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 25 марта, читайте в материале NEWS.ru.

Над Белгородской областью сбили 13 воздушных целей

Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, сбито 13 воздушных целей на подлете к городу. Глава региона добавил, что два человека пострадали в поселке Дубовое.

У одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма и осколочное ранение живота, отметил губернатор. У второго пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма. Им оказывается медицинская помощь.

Четырехлетняя девочка получила ранения при обстреле ВСУ

Четырехлетняя девочка пострадала при обстреле Вооруженными силами Украины жилых кварталов Каховки, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Ребенок доставлен в больницу, сейчас она в реанимации.

Также в результате обстрела разрушен один из объектов торговли, добавил глава региона. Повреждения получили супермаркет и магазины поблизости.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ПВО отразила воздушную атаку ВСУ на Ростовскую область

Системы ПВО отразили воздушную атаку в Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев. Он отметил, что обломки сбитых ракет, запущенных со стороны позиций украинской армии, упали в поле.

Инцидент произошел на участке между Новочеркасском и Батайском. Никто, по словам губернатора, не пострадал. Также не зафиксировано повреждений.

ВС РФ сожгли атаковавший Белгородскую область «Град» ВСУ

Расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Запад» уничтожили РСЗО «Град» ВСУ, которая наносила удары по приграничным населенным пунктам Белгородской области, передает пресс-служба Минобороны. По данным ведомства, вооружение противника било исключительно по мирным районам.

Корректировка огня артиллерийских расчетов осуществлялась с применением комплексов беспилотных летательных аппаратов группировки, отметили в министерстве. Там подчеркнули, что уничтожить машину «было делом чести для артиллеристов и разведки».

Фото: МО РФ Самоходная гаубица «Мста-С»

Российские военные отразили 10 контратак ВСУ под Авдеевкой

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю на Авдеевском направлении, информировали в МО РФ. В ведомстве подчеркнули, что российские военные отразили 10 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 53-й, 47-й механизированных бригад ВСУ.

Отмечается, что операции были проведены в районах населенных пунктов Новгородское, Уманское, Тоненькое, Семеновка, Первомайское и Бердычи Донецкой Народной Республики.

Иностранные наемники стали отсиживаться за спинами военнослужащих ВСУ

Иностранных наемников на передовой теперь практически не бывает, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, они еще встречаются, однако чаще предпочитают отсиживаться за спинами украинских военных.

Как правило, уточнил Сальдо, они находятся на второй-третьей линиях обороны. Такая тенденция стала наблюдаться после того, как один из польских военных попал в плен, добавил он.

Фото: МО Украины

Стали известны потери ВСУ при ракетном ударе по Одессе

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов заявил, что ракетный удар поразил место дислокации личного состава ВСУ в Одессе. По его словам, также под огнем оказался крупный склад боеприпасов.

В результате удара в городе наблюдаются перебои с электроэнергией, добавил политик. Местные власти не прокомментировали информацию.

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