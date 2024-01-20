Российские артиллеристы уничтожили самоходку ВСУ на правом берегу Днепра

Фото: МО РФ

В ходе контрбатарейной операции на Херсонском направлении буксируемая гаубица 2А65 «Мста-Б» воздушно-десантных войск (ВДВ) успешно уничтожила самоходную артиллерийскую установку ВСУ модели 2С1 «Гвоздика» на правом берегу Днепра, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства обороны Российской Федерации. Отмечается, что российские артиллеристы проводили стрельбу с закрытой огневой позиции, применяя высокоточные боеприпасы на расстояние до 20 километров.

В ходе контрбатарейной борьбы на Херсонском направлении зоны проведения СВО, артиллерийский расчет 152-мм буксируемой гаубицы 2А65 «Мста-Б» артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» уничтожил 122-мм самоходную артиллерийскую установку (САУ) ВСУ 2С1 «Гвоздика» на противоположном берегу реки, — заявили в Минобороны.

В результате совместной боевой операции расчетов БПЛА и артиллеристов ВДВ, самоходная артиллерийская установка противника была поражена, а затем уничтожена в результате детонации ее боекомплекта, подчеркнули в военном ведомстве.

Ранее стало известно, что российские артиллеристы сорвали девять попыток украинских войск провести ротацию на Южно-Донецком направлении. Противник потерял полевой склад боеприпасов и три единицы автомобильной техники.