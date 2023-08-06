Российские артиллеристы уничтожили позиции ВСУ на Артемовском направлении

Фото: Минобороны России

Артиллерия четвертой бригады Южной группировки войск Вооруженных сил России уничтожила позиции украинской армии на Артемовском направлении. Видео ударов опубликовал в своем Telegram-канале военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

Артиллерия 4-й бригады Южной группировки войск на Артемовском направлении уничтожает позиции ВСУ, — написал он.

На кадрах видно, как российские артиллеристы точными ударами попадают по вражеским целям. После атак на позициях украинских войск в небо поднимаются столбы огня и дыма.

Недавно российские военные снайперы уничтожили с вертолета Ка-52 «Аллигатор» украинскую технику на Запорожском направлении в зоне спецоперации. На опубликованных кадрах видно, как бойцы ВС РФ прицеливаются с вертолета и пускают ракеты, снаряды попадают точно в цель.

Кроме того, начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов отмечал, что ВС РФ уничтожили пункт управления беспилотной авиацией Вооруженных сил Украины в районе Новодонецкого. По его информации, российские военные также ликвидировали буксируемую гаубицу «Мста-Б» около населенного пункта Новоивановка. Также артиллерия ВС РФ уничтожила станцию радиоэлектронной борьбы противника западнее Золотой Нивы.