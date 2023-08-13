Российские артиллеристы уничтожили понтонную переправу ВСУ у Урожайного Минобороны: ВС РФ пресекли попытку ВСУ навести понтонную переправу у Урожайного

Фото: МО РФ

Российские военнослужащие уничтожили понтонную переправу, которую Вооруженные силы Украины пытались навести в районе населенного пункта Урожайное, заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. Он также отметил, что артиллеристы ВС РФ поразили опорный пункт украинских войск у Макаровки.

Западнее Урожайного пресечена попытка ВСУ навести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы. Артиллерийским огнем понтоны уничтожены, — говорится в сообщении.

Кроме этого, российские силы при поддержке авиации поразили места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского и совхоза «Октябрь». Северо-западнее населенного пункта Новодонецкое реактивная артиллерия уничтожила радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства, добавил Чехов.

Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в ходе ожесточенных боестолкновений украинским войскам удалось установить контроль над северной частью Урожайного. По его словам, для достижения своей цели силы противника совершили большое количество штурмов. В районе населенного пункта были уничтожены несколько подразделений элитных морпехов ВСУ, добавил он. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.