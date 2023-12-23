Российские артиллеристы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Купянском Расчет гаубицы Д-30 ликвидировал технику и бойцов ВСУ на Купянском направлении

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Расчет российской 122-миллиметрой гаубицы Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск «Запад» уничтожил замаскированный наблюдательный пункт ВСУ, два пикапа и живую силу противника на Купянском направлении. По данным Министерства обороны РФ, выявлять и корректировать огонь артиллеристам помогли расчеты беспилотных летательных аппаратов.

При проведении разведывательных мероприятий военнослужащие мотострелкового подразделения обнаружили замаскированный наблюдательный пункт, транспортные средства и военнослужащих ВСУ. <...> Расчету Д-30 были оперативно переданы цели <...>. Благодаря корректировке боевики были поражены с третьего снаряда точным попаданием в крышу наблюдательного пункта, — говорится в сообщении министерства.

По словам командира орудия с позывным Енисей, которые приводит ведомство, в настоящее время командир любого звена БПЛА, благодаря соответствующей подготовке, может корректировать огонь артиллерии. Это позволяет поражать цели за минимальное количество снарядов и в кратчайший срок.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала спецоперации украинская армия потеряла более 380 тысяч военнослужащих, чуть меньше половины из которых погибли с начала контрнаступления ВСУ. По словам главы военного ведомства, противник также лишился 14 тысяч танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты, 8,5 тысячи орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также 533 самолетов и 259 вертолетов.