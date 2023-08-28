Российские артиллеристы уничтожили гаубицу FH-70 под Красным Лиманом МО: артиллеристы ЦВО в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили гаубицу FH-70

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Артиллеристы Центрального военного округа в ходе контрбатарейной борьбы на Краснолиманском направлении уничтожили 155-миллиметровое орудие FH-70, произведенное в одной из стран НАТО, рассказали РИА Новости в Минобороны РФ. Там отметили, что ликвидация вооружения и технических средств ВСУ прошла максимально быстро и с использованием минимального количества боеприпасов.

Расчеты буксируемых гаубиц Д-20 и «Мста-Б» ЦВО в ходе ведения контрбатарейной борьбы уничтожили 155-мм орудие натовского производства FH-70. Кроме того, расчет БПЛА выявил координаты целей ВСУ, а наши артиллеристы точными попаданиями поразили бронеавтомобиль и скопление националистов в лесополосе, — рассказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что уничтожить цель противника удалось в том числе благодаря корректировке точности огня орудий в режиме реального времени.

Ранее руководитель пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские военные отразили семь атак украинских войск на Краснолиманском направлении. При поддержке авиации и артиллерии было уничтожено более 80 военных ВСУ, добавил он. Савчук уточнил, что украинская сторона также потеряла боевую машину пехоты, три бронированные машины и пикап.