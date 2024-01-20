Российские артиллеристы уничтожили два танка ВСУ боеприпасами «Краснополь»

Фото: МО РФ

В ходе выполнения огневых задач на Купянском направлении, расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» из группировки войск «Запад» применил высокоточные боеприпасы «Краснополь», передает РИА Новости со ссылкой на представителя Минобороны. В результате удалось уничтожить два танка Т-64 Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск «Запад» на Купянском направлении обнаружили сосредоточение танков и военнослужащих ВСУ и передали точные координаты на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения. Боевую задачу выполнили артиллеристы на САУ «Мста-С», — заявили в Минобороны.

Отмечается, что расчет одной из 152-мм самоходных гаубиц, используя высокоточные боеприпасы «Краснополь», уничтожил два танка Т-64 ВСУ. В ведомстве добавили, что после выполнения задачи батарея осуществила противоогневой маневр и сменила позицию для обеспечения безопасности в условиях контрбатарейной борьбы с противником.

Ранее в ходе контрбатарейной операции на Херсонском направлении буксируемая гаубица 2А65 «Мста-Б» воздушно-десантных войск успешно уничтожила самоходную артиллерийскую установку ВСУ модели 2С1 «Гвоздика» на правом берегу Днепра. Отмечается, что российские артиллеристы проводили стрельбу с закрытой огневой позиции, применяя высокоточные боеприпасы на расстояние до 20 километров.