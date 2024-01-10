Российские артиллеристы ударили по позициям ВСУ на правом берегу Днепра

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Артиллеристы-десантники российской группировки войск «Днепр» уничтожили место размещения личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра, сообщили в Министерстве обороны РФ. Там уточнили, что военнослужащие корректировали огонь при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА), он же фиксировал попадание в цель и ее ликвидацию.

Соединения ВДВ нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» по выявленным разведывательными подразделениями местам размещения личного состава ВСУ на правобережье Днепра, удаленным от линии боевого соприкосновения, и уничтожили большое количество украинских боевиков, — рассказали в ведомстве.

По данным Минобороны, удары наносились в районах населенных пунктов Михайловка, Ивановка, Саблуковка, Качаровка Херсонской области. В результате ВСУ потеряли более 60 военнослужащих убитыми и ранеными, а также три автомобиля.

Ранее российские артиллеристы сорвали девять попыток украинских войск провести ротацию на Южно-Донецком направлении. Противник потерял полевой склад боеприпасов и три единицы автомобильной техники.

Кроме того, глава пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук сообщал, что российские военнослужащие уничтожили два танка и гаубицу ВСУ на Краснолиманском направлении. Столкновения произошли в районе Торского участка и Серебрянского лесничества.