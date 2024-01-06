Российские артиллеристы поразили 100 объектов ВСУ Минобороны: артиллерия Центральной группировки ВС РФ поразила 100 объектов ВСУ

Фото: МО РФ

На Краснолиманском направлении артиллерия Центральной группировки Вооруженных Сил России поразила более 100 объектов Вооруженных Сил Украины (ВСУ), сообщил старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров, передает ТАСС. По его словам, за сутки на этом направлении ВСУ потеряли до 90 военнослужащих.

Артиллерия группировки поразила более 100 объектов ВСУ, в том числе в рамках контрбатарейной борьбы в районах Дроновки, Северска, Червоной Дибровы. Потери противника за сутки составили до 90 военнослужащих, два автомобиля, 152-миллиметровая самоходная гаубица 2с3 «Акация» и 122-миллиметровая гаубица Д-30, — сообщил Шаров.

Он добавил, что в районе Серебрянского лесничества на торском участке мотострелковый отряд группировки отразил две атаки штурмовых групп 13-й бригады национальной гвардии Украины и 63-й механизированной бригады ВСУ. При поддержке артиллерийского огня противник был уничтожен.

Ранее сообщалось, что расчет гаубицы Д-30 из артиллерийской группировки 1-й гвардейской танковой армии «Запад» нанес точный удар, уничтожив замаскированный блиндаж, где находился командный центр ВСУ на Купянском направлении. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) оперативно передают координаты обнаруженных целей на пункт управления артиллерией, что позволяет улучшить точность и эффективность огня, добавили в Минобороны.