Российские артиллеристы подавили расчеты польских минометов в ЛНР РИА Новости: российские артиллеристы подавили расчеты польских минометов в ЛНР

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Российская артиллерия в ходе контрбатарейной борьбы подавила украинские расчеты, которые применяли польские минометы калибром 120 мм, сообщает РИА Новости. По данным агентства, бой произошел в районе села Червоная Диброва в ЛНР, относящегося к зоне ответственности Западного военного округа.

После того, как рядом с позицией российских военных прозвучал взрыв от упавшей мины, военнослужащий с позывным Слон, пояснил корреспонденту агентства, что это была «полька» — мина польского производства.

Работает по нам, нас «срисовали», — добавил он.

Благодаря выстрелу миномета российские военные определили направление стрельбы с украинской стороны. Расстояние до миномета было вычислено, его координаты передали артиллеристам. Цели уничтожили из гаубицы калибра 152 мм.

Ранее стало известно, что артиллеристы Западного военного округа поразили колонну украинских войск из орудия «Гиацинт-Б». После удара российские военнослужащие сменили позиции, чтобы уйти от возможного ответного удара.