Несколько таксопарков из России начали принимать меры по предотвращению распространения коронавируса в городах. В машинах агрегаторов появятся памятки с предостережениями.
Эти правила просты: мыть руки, пользоваться антисептиками, не трогать грязными руками лицо, глаза и рот. А при возникновении первых симптомов заболевания не заниматься самолечением, а вызвать врача, — заявили в пресс-службе одного из сервисов.
Также там отметили, что такие меры помогут не только избежать коронавируса, но и предотвратить грипп с ОРВИ.
NEWS.ru сообщал ранее об истории таксиста Андрея Гончара. Он высмеивал страх пассажиров перед коронавирусом и надевал общевойсковой защитный комплект.
Добавьте наши новости в избранные источники