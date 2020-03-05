https://static.news.ru/photo/32137740-5ef9-11ea-b120-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несколько таксопарков из России начали принимать меры по предотвращению распространения коронавируса в городах. В машинах агрегаторов появятся памятки с предостережениями.

Эти правила просты: мыть руки, пользоваться антисептиками, не трогать грязными руками лицо, глаза и рот. А при возникновении первых симптомов заболевания не заниматься самолечением, а вызвать врача, — заявили в пресс-службе одного из сервисов.

Также там отметили, что такие меры помогут не только избежать коронавируса, но и предотвратить грипп с ОРВИ.

NEWS.ru сообщал ранее об истории таксиста Андрея Гончара. Он высмеивал страх пассажиров перед коронавирусом и надевал общевойсковой защитный комплект.