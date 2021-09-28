Российская журналистка Анна Викалюк умерла в 35 лет

Российская журналистка Анна Викалюк умерла в возрасте 35 лет. Об этом сообщается на сайте газеты «Копейский рабочий».
Как сообщает издание, Викалюк
Анна Викалюк внесла огромный вклад в развитие медиасферы Южного Урала, сформировала принципиально новые подходы в работе муниципальных средств массовой информации Копейска и Челябинской области, — говорится в сообщении газеты.
Причина смерти Анны Викалюк не сообщается.
Газета «Копейский рабочий» получила широкую известность благодаря маркетинговому ходу: мировые знаменитости (в основном голливудские актёры) в течение четырёх лет безвозмездно снимались с газетой в руках.