Российская журналистка Анна Викалюк умерла в 35 лет

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Неизвестный мужчина открыл стрельбу из ружья в посёлке Вохтога Вологодской области. В результате стрельбы погибла женщина, ещё один человек получил ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

В посёлке Вохтога Вологодской области мужчина с ружьём открыл стрельбу. Погибла женщина и ранен мужчина, — говорится в сообщении. Специальный отряд быстрого реагирования и мобильный отряд Рoсгвардии особого назначения выдвинулись...