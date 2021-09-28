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Российская журналистка Анна Викалюк умерла в 35 лет

22:42, 28 сентября 2021
Российская журналистка Анна Викалюк умерла в 35 лет Фото: Копейский рабочий
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Российская журналистка Анна Викалюк умерла в возрасте 35 лет. Об этом сообщается на сайте газеты «Копейский рабочий».

Как сообщает издание, Викалюк проработала главным редактором СМИ около восьми лет. Летом 2021 года она заняла пост директора Челябинской областной телекомпании.

Анна Викалюк внесла огромный вклад в развитие медиасферы Южного Урала, сформировала принципиально новые подходы в работе муниципальных средств массовой информации Копейска и Челябинской области, — говорится в сообщении газеты.

Причина смерти Анны Викалюк не сообщается.

Газета «Копейский рабочий» получила широкую известность благодаря маркетинговому ходу: мировые знаменитости (в основном голливудские актёры) в течение четырёх лет безвозмездно снимались с газетой в руках.

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