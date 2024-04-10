Российская телеведущая оказалась в эпицентре наводнения под Оренбургом Телеведущая Алена Белая заявила, что ее дом пострадал от паводков под Оренбургом

Телеведущая каналов «ЖАРА» и «Eвропа плюс TV» Алена Белая оказалась в эпицентре наводнения, которое произошло в Оренбургской области, рассказали NEWS.ru представители журналиста. Она активно участвовала в поисковых операциях по спасению домашних животных, которые оказались в зоне бедствия, теперь она сама стала пострадавшей и пытается спасти свой дом.

Жилье журналистки оказалось затронуто наводнением, причем произошло это глубокой ночью. В итоге телеведущей пришлось эвакуироваться из дома около 03:00, чтобы обеспечить безопасность своей семье.

Это было очень страшно. Когда фары машины ушли под воду, я просто рыдала и даже не могла добраться до телефона, пока мы не выбрались к контрольно-пропускному пункту, — поделилась телеведущая.

Ранее волонтер Евгения Черникова рассказала, что в Орске после затопления неравнодушные люди покупают лодки, чтобы спасти домашних животных. По ее словам, никто не думал, что жители так откликнутся. Активисты разместили просьбу о помощи в социальных сетях, потому что нуждались в людях с лодками, которые могли бы физически помочь в спасении животных. Они начали с отлова собак, которые гуляли по объездной дороге, после чего их в клетках на автомобилях отвезли в новотроицкий приют. Волонтер добавила, что многие привозят для питомцев корм и воду.

10 апреля в правительстве Оренбургской области рассказали, что в шести муниципальных образованиях и в 14 населенных пунктах региона фиксируется спад воды. Также отмечается уменьшение сброса воды с Ириклинского водохранилища до 1342 кубометров в секунду.