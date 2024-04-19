Российская система ПВО сбила шесть украинских беспилотников в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, началось возгорание объекта энергетической инфраструктуры.
Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Пять ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены над Выгоничским районом. Пострадавших нет. При падении сбитого БПЛА произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры, — написал он.
Позднее он информировал, что еще один БПЛА самолетного типа уничтожен над Суземским районом. Пострадавших и разрушений нет.
Ранее Вооруженные силы Украины попытались атаковать территорию Брянской области с помощью воздушных разведывательных объектов. Александр Богомаз уточнил, что средства противовоздушной обороны России сбили три метеозонда. Губернатор региона добавил, что в результате атаки пострадавших нет, разрушений зафиксировано также не было. На место происшествия приехали оперативные и экстренные службы.
До этого СМИ писали, что в лесу недалеко от деревни Крутая Калязинского района Тверской области обнаружили украинский беспилотник самолетного типа, начиненный 10 килограммами взрывчатки. Находку сделал 60-летний местный житель, который гулял с собаками.