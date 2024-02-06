Российская ПВО за сутки сбила 16 дронов ВСУ у Новомихайловки МО: российские подразделения ПВО и РЭБ за сутки сбили 16 беспилотников ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО) Южной группировки войск за сутки сбили 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев. По его словам, боевые действия проводились в районе населенных пунктов Новомихайловка и Майорск.

Средствами противовоздушной борьбы и радиоэлектронной борьбы сбито 16 украинских БПЛА в районе населенных пунктов Новомихайловка и Майорск Донецкой Народной Республики, — заявил Астафьев.

Ранее выяснилось, что Украина наладила массовое производство FPV-дронов при помощи западных союзников. Военный эксперт Владимир Прохватилов отметил, что уничтожать такие беспилотники тяжело: сейчас данную задачу пытаются решить многие военные аналитики, но полноценной эффективной защиты от FPV-дронов пока нет. Тем мне менее российские военные все же способны их сбивать. По словам аналитика, управление украинскими дронами производится при помощи ноутбука, там же устанавливается маршрут, задаются все необходимые команды.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров до этого рассказал, что производство FPV-дронов в стране будет увеличено до сотен тысяч, а тяжелых авиационных беспилотников — до десятков. В ближайшие три года, подчеркнул он, порядка 100 млрд рублей будет направлено на новые разработки и продвижение этой номенклатуры.