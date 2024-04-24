Российская ПВО уничтожила еще один БПЛА над Воронежской областью Гусев: ПВО пресекла атаку еще одного беспилотника ВСУ на Воронежскую область

Фото: Минобороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили второй беспилотник ВСУ над Воронежской областью, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Гусев. По его информации, пострадавших среди мирных граждан нет. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ обнаружен и уничтожен ещё один украинский БПЛА самолетного типа. В результате падения его остатков в одном из воронежских сел на территории частного домовладения обнаружена воронка площадью около 1 кв. м., — уточнил глава области.

Местным жителям будет оказана необходимая помощь по восстановлению пострадавших домов, подчеркнул Гусев. В регионе все еще сохраняется угроза атаки БПЛА, констатировал он.

Ранее в пресс-службе Минобороны России информировали, что украинские вооруженные силы ударили по объектам на территории Белгородской области. Как уточнили в ведомстве, регион атаковал беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Воздушный объект был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны России накануне около 15:20 мск.