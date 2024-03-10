Российская ПВО уничтожила 49 беспилотников ВСУ в зоне спецоперации Минобороны РФ: ПВО сбила 49 БПЛА и три снаряда HIMARS в южной части фронта

Фото: МО РФ

Средства противовоздушной обороны уничтожили 49 дронов Вооруженных сил Украины и три реактивных снаряда РСЗО HIMARS, заявил ТАСС старший офицер пресс-центра Южной группировки войск Сергей Румянцев. По его словам, российские войска также сбили управляемую авиационную бомбу Hammer.

Цели были выведены из строя в районах населенных пунктов Ясиноватая, Новоандреевка, Яковлевка Донецкой Народной Республики, добавил военный. В южной части фронта ВСУ потеряли более 300 человек личного состава, уточнил Румянцев.

При помощи противотанковых ракетных комплексов российские бойцы уничтожили танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и ЗРК «Стрела-10». Во время контрбатарейной борьбы военные также поразили 152-мм гаубицу Д-20, констатировал старший офицер.

Ранее в Белгородской области под обстрел Вооруженных сил Украины попал хутор Мухин. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, в результате атаки никто не пострадал, однако жители шести населенных пунктов остались без света.

Кроме того, по информации губернатора, атаке ВСУ с помощью беспилотника подверглось село Новопетровка Валуйского городского округа. Гладков уточнил, что с БПЛА было сброшено взрывное устройство на легковой автомобиль. В результате атаки никто не пострадал.