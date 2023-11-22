Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 в ДНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Министерстве обороны РФ. Произошло это в районе населенного пункта Воздвиженка. Помимо истребителя, удалось уничтожить 45 дронов, отчиталось ведомство.

Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Воздвиженка Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, — говорится в сообщении.

Также сообщается об уничтожении склада авиационных средств поражения Воздушных сил Украины и зенитного ракетного комплекса С-300. Российские силы нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 127 районах. Удары наносились авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.

Тем временем Новосибирский авиазавод, входящий в состав госкорпорации «Ростех», передал Министерству обороны РФ очередную партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Они прошли как наземные, так и летные испытания. Первый замглавы госкорпорации Владимир Артяков отметил, что госзаказ реализуется в полном объеме и в соответствии со сроками. По его словам, Су-34 отличаются высокой маневренностью, что позволяет им выполнять широкий спектр задач.