Дежурные средства российской ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщило в Telegram Минобороны России. По данным министерства, атака пресечена около 12:30.
Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.
Пресс-служба Минобороны России ранее сообщили, что силы российской ПВО за прошедшую ночь сбили 35 снарядов РСЗО Vampire и «Ольха», а также три беспилотника в небе над Белгородской областью. Как уточнили в ведомстве, было перехвачено 32 ракеты Vampire и три снаряда «Ольхи».
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков до этого сообщил, что украинский дрон-камикадзе атаковал город Шебекино в Белгородской области. По его словам, беспилотник упал и взорвался, в результате происшествия никто не пострадал.
Глава Брянской области Александр Богомаз также сообщал, что Вооруженные силы Украины целенаправленно ударили по сельхозтехнике, работающей в полях села Демьянки Стародубского муниципального округа. Противник использовал беспилотник-камикадзе. По словам губернатора, в результате атаки водитель техники получил легкую контузию.