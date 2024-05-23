Российская ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью Минобороны: ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дежурные средства российской ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщило в Telegram Минобороны России. По данным министерства, атака пресечена около 12:30.

Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Пресс-служба Минобороны России ранее сообщили, что силы российской ПВО за прошедшую ночь сбили 35 снарядов РСЗО Vampire и «Ольха», а также три беспилотника в небе над Белгородской областью. Как уточнили в ведомстве, было перехвачено 32 ракеты Vampire и три снаряда «Ольхи».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков до этого сообщил, что украинский дрон-камикадзе атаковал город Шебекино в Белгородской области. По его словам, беспилотник упал и взорвался, в результате происшествия никто не пострадал.

Глава Брянской области Александр Богомаз также сообщал, что Вооруженные силы Украины целенаправленно ударили по сельхозтехнике, работающей в полях села Демьянки Стародубского муниципального округа. Противник использовал беспилотник-камикадзе. По словам губернатора, в результате атаки водитель техники получил легкую контузию.