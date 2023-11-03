Российская ПВО сбила беспилотник Украины Минобороны РФ: ПВО сбила украинский БПЛА над Белгородской областью

Фото: МО РФ

Беспилотник ВСУ сбили вечером над Белгородской областью, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ. По данным ведомства, украинский БПЛА был перехвачен средствами ПВО.

Около 19:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении МО РФ.

Ранее военкор Александр Коц сообщил о семи погибших и еще семи раненых в результате ракетного удара ВСУ по поселку Чаплинка в Херсонской области. По словам корреспондента, под удар реактивной системы залпового огня HIMARS попало здание, в котором располагаются пенсионный фонд и центр занятости, часть ракет были сбиты. Коц уточнил, что раненых направили в больницу, из них двое находятся в крайне тяжелом состоянии. Минобороны РФ не комментировало эту информацию. Перед этим глава Херсонщины Владимир Сальдо сообщал, что украинские войска ударили по Чаплинке шестью американскими ракетами.

Telegram-канал Mash сообщал о попытке ВСУ атаковать Крым 16 беспилотниками. По его данным, БПЛА запустили со стороны Херсона, все сбила ПВО. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.