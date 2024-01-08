Российская ПВО сбила 10 реактивных снарядов над Белгородской областью

Фото: MOD Russia/via globallookpress.com

В районе 21:30 по московскому времени российские военные пресекли попытку атаки Вооруженных сил Украины с применением РСЗО RM-70 «Вампир», сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Системы противовоздушной обороны сбили 10 реактивных снарядов над территорией Белгородской области.

Около 21:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 10 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью, — заявили в МО.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе работает сирена ракетной опасности. Он призвал граждан оставаться дома и не подходить к окнам.

Telegram-канал SHOT писал, что над Белгородом и областью раздавались взрывы. По данным канала, работали системы противовоздушной обороны.

Вечером 8 января ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Гладков рассказывал, что часть снарядов приземлилась на территории промышленной зоны. По предварительным данным, тогда в результате происшествия никто из мирных жителей не пострадал.