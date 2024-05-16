Российская ПВО отразила очередной удар ВСУ в Белгородской области Минобороны: российская ПВО сбила два снаряда РСЗО «Ольха» в Белгородской области

Фото: МО РФ

Силы российской противовоздушной обороны сбили в Белгородской области два снаряда РСЗО «Ольха» ВСУ, сообщило в Telegram Минобороны РФ. Инцидент произошел 16 мая около 14:00 по московскому времени. Сообщений о жертвах и разрушениях нет.

Дежурными средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с NEWS.ru предположил, что сценарием самой опасной для России атаки ВСУ станет одновременный запуск десятков БПЛА, дронов-камикадзе, ложных целей и крылатых ракет. Он не исключил, что Киев попытается перегрузить российские системы противовоздушной обороны.

15 мая Минобороны РФ сообщило, что российские силы ПВО за ночь уничтожили над Крымом 10 ракет ATACMS. Кроме того, российская армия ликвидировала две американские противорадиолокационные ракеты HARM, две французские управляемые авиабомбы Hammer и два снаряда РСЗО «Ольха». По данным ведомства, ПВО также сбила девять беспилотников над Белгородской областью, пять — над Курской областью и еще три — над Брянской областью.