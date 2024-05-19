Российская ПВО отразила атаку на Севастополь Развожаев: отражение атаки на Севастополь завершено

Фото: Минобороны РФ

Российская противовоздушная оборона завершила отражение атаки на Севастополь, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Он напомнил местным жителям об опасности приближения к суббоеприпасам.

Отражение ракетной атаки завершено. В настоящее время в службу 112 поступают сообщения об упавших осколках и суббоеприпасах. Напоминаю всем: к суббоеприпасам нельзя подходить и, тем более, их нельзя поднимать! <...> Доверяйте только официальной информации, — предупредил градоначальник.

Ранее Развожаев уточнил, что гражданская инфраструктура не была повреждена в результате обстрела Севастополя Вооруженными силами Украины. Губернатор призвал граждан не снимать и не выкладывать работу военных и результаты вражеских атак.

До этого градоначальник уточнял, что система противовоздушной обороны сбили несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома Бельбек. В районе села Полюшко было потушено возгорание, возникшее в результате падения осколков, отметил Развожаев. Повреждений гражданской инфраструктуры также зафиксировано не было, констатировал губернатор. На время отражения атаки власти полуострова временно перекрыли Крымский мост.