Российская ПВО отражает ракетную атаку на Севастополь Развожаев: средства ПВО отражают ракетный удар по Севастополю

Фото: Минобороны РФ

Средства противовоздушной обороны отражают ракетную атаку на Севастополь, предупредил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, все службы приведены в состояние боеготовности.

В Севастополе работает ПВО, идёт отражение ракетной атаки. <...> Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки, — следует из сообщения.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ передавала, что силы российской противовоздушной обороны сбили в Белгородской области два снаряда РСЗО «Ольха» ВСУ. Инцидент произошел 16 мая около 14:00 мск. Сообщений о жертвах и разрушениях не было. Кроме того, средства ПВО уничтожили тактическую ракету «Точка-У», выпущенную со стороны Вооруженных сил Украины, над Белгородской областью. Атака была пресечена около 21:15 мск.

До этого Развожаев рассказал, что российские военные отразили массированный обстрел города. По его информации, обломки сбитой ракеты в районе улицы Федоровской упали в частном секторе. Он призвал местных жителей не подходить к частям снаряда.