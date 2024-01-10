Российская группировка «Юг» уничтожила 10 ракет Vampire под Донецком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Десять реактивных снарядов РСЗО Vampire, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ), были сбиты российской группировкой «Юг» на Донецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра формирования Вадим Астафьев. Он добавил, что также удалось уничтожить два беспилотника.

Средствами противовоздушной обороны сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата в районе Марьинки Донецкой Народной Республики, а также 10 реактивных снарядов Vampire, — сказал Астафьев.

Он отметил, что военнослужащие группировки «Юг» на Донецком направлении также нанесли урон живой силе и технике противника в опорных пунктах 22-й, 72-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны. Украинская армия понесла урон в количестве 240 военнослужащих убитыми и ранеными, четырех автомобилей и одной 122-миллиметровой гаубицы Д-30.

Также в Минобороны РФ сообщили, что российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских реактивных снарядов РСЗО Vampire. Кроме того, были уничтожены шесть беспилотников в районах населенных пунктов Кривошеевка, Волчеяровка Луганской Народной Республики и Марьинка Донецкой Народной Республики. В общей сложности с начала спецоперации были уничтожены 567 военных самолетов, 256 вертолетов, более 10,5 тысячи беспилотников, 447 ЗРК, почти 15 тысяч танков и другой бронированной техники ВСУ.