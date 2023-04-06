Российская гаубица уничтожила польскую одним выстрелом Российская гаубица «Мста-С» в зоне СВО уничтожила польский Krab снарядом «Краснополь»

Начальник пресс-центра группировки войск РФ полковник Сергей Зыбинский сообщил, что гаубица «Мста-С» уничтожила польскую гаубицу Krab Вооруженных сил Украины (ВСУ) одним выстрелом. Это произошло в ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Петропавловка, рассказал офицер РИА Новости.

В районе населенного пункта Петропавловка расчет самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» под командованием старшего лейтенанта Николая Волкова применил высокоточный боеприпас «Краснополь» и уничтожил самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, — уточнил Зыбинский.

В ходе спецоперации российские подразделения используют разведывательно-огневой контур — гаубицу со снарядом «Краснополь» и беспилотник с лазерным дальномером-целеуказателем, летающим около цели.

Управляемые артиллерийские снаряды «Краснополь» калибра 152 миллиметра наводятся на лазерный луч, отраженный от цели. Такие снаряды позволяют добиться прямого попадания в объект.

Ранее в госкорпорации «Ростех» сообщили, что в России разрабатывают управляемые боеприпасы, точность поражения которых составит до 100%. По информации компании, новое вооружение позволит уничтожать объекты и технику противника практически гарантированно. В «Ростехе» отметили, что американские и немецкие танки Abrams и Leopard станут удобной целью для новых снарядов.