Российская авиация ударила по позициям ВСУ под Красным Лиманом РИА Новости: российская авиация и системы «Солнцепек» ударили по позициям ВСУ в ДНР

Фото: Министерство обороны РФ

Боевая работа расчетов РСЗО «Ураган» в ходе СВО

Начальник пресс-центра российской группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что штурмовая авиация и системы ТОС-1А «Солнцепек» ударили по позициям украинских войск на Краснолиманском направлении. По его словам, которые приводит РИА Новости, у противника потери в личном составе и технике.

Оперативно-тактической авиацией нанесены авиационные удары с применением фугасных авиационных бомб по пунктам временной дислокации и складу боеприпасов противника. Штурмовая авиация, используя неуправляемые ракеты, нанесла удары по огневым средствам и живой силе украинских националистов, — рассказал Савчук.

Он добавил, что «Солнцепеки» поразили противника термобарическими снарядами. Также расчеты противовоздушной обороны группировки «Центр» сбили беспилотники ВСУ, а расчеты артиллерии нанесли огневое поражение подразделениям 58-й мотопехотной бригады штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 15-го полка нацгвардии Украины.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что военнослужащие ВС РФ сорвали три попытки ВСУ провести разведку боем на Южно-Донецком направлении. Также уничтожена разведгруппа противника, отметил он, и добавил, что расчету зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» удалось сбить дрон ВСУ «Валькирия».