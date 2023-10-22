Российская авиация ударила по объектам боевиков в сирийском Идлибе

Военно-космические силы России осуществили три авиаудара по объектам, принадлежащим террористам в сирийской провинции Идлиб, передает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике, контр-адмирала Вадима Кулить. В результате этих ударов были уничтожены лагерь подготовки и склад, содержащий боеприпасы.

В целях предотвращения очередных вооруженных провокаций со стороны террористов ВКС России нанесено три авиаудара по объектам террористов в провинции Идлиб. Уничтожены склад с боеприпасами, лагерь подготовки и опорный пункт незаконных вооруженных формирований, — заявил Кулить.

Кроме того, контр-адмирал отметил, что за последние сутки в зоне деэскалации в Идлибе было зарегистрировано три обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). В результате одного из этих обстрелов погиб сирийский военнослужащий.

Ранее Вадим Кулить заявил, что террористические группировки готовят атаку на пункты дислокации российских и сирийских войск в идлибской зоне деэскалации. По его словам, боевики также намерены повредить объекты гражданской инфраструктуры. Он отметил, что террористы планируют использовать модифицированные реактивные системы залпового огня дальнего радиуса действия.