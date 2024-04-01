Российская авиация разбомбила важный для ВСУ мост «Русская весна»: ВС РФ уничтожили важный для ВСУ мост в Запорожской области

Фото: МО РФ

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что вооруженные силы России уничтожили автомобильный мост в Гуляйполе Запорожской области, который представлял ценность для украинских войск. Согласно его сведениям, военнослужащие 11-й армии ВВС и ПВО и операторов БПЛА группировки «Восток» поразили объект авиаударом. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Как уточнил канал, российские войска выводят из строя мосты в зоне проведения боевых действий, чтобы затруднить для противника поставки боеприпасов, а также усложнить проведение ротаций ВСУ. По данным канала, в результате авиаудара один из пролетов моста в Гуляйполе обрушился в воду.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры работы российских истребителей-бомбардировщиков Су-34. Экипажи самолетов поразили командный пункт и живую силу украинских войск на Южно-Донецком направлении. Как уточнили в ведомстве, удар наносился при помощи неуправляемых авиационных бомб ФАБ-500, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции.

До этого глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные обнаружили в пригороде Херсона здание, которое использовалось как место дислокации СБУ.