Российская авиация разбила пункт дислокации ВСУ под Купянском Марочко: авиация ВС России уничтожила пункт дислокации ВСУ в поселке Боровая

Фото: МО РФ

Авиация Вооруженных сил России уничтожила пункт временной дислокации ВСУ в населенном пункте Боровая на Купянском направлении, заявил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, удар был произведен с помощью модернизированных авиабомб.

В населенном пункте Боровая нашими разведорганами выявлен пункт временной дислокации одного из украинских подразделений, расположенный в местном ДК. <...> После подтверждения данных ВКС РФ при помощи модернизированных авиабомб был нанесен удар, — заявил Марочко.

Он отметил, что в результате удара здание, в котором был развернут пункт, оказалось полностью разрушено. Находившийся внутри личный состав украинских военнослужащих уничтожен, добавил Марочко.

Ранее артиллеристы российской группировки войск «Запад» нанесли удар по тыловым позициям Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. По данным Минобороны РФ, обстрел производился из реактивной системы залпового огня «Ураган». Передвижения противника в составе крупных групп пехотных подразделений в тылу обнаружили в ходе воздушной разведки. В результате ударов из РСЗО были уничтожены укрепления ВСУ, а также один склад боеприпасов.